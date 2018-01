Die europäischen Aktienmärkte haben den Handelstag nach neuen Höchstständen an der Wall Street etwas höher begonnen Merkel und SPD verhandeln über eine Koalitionsregierung Volkswagen (VOW.DE) führt die Zugewinne nach Aufstufung durch Macquarie an

Zusammenfassung:Die europäischen Aktienmärkte erlebten am Donnerstag eine ziemlich schwache Performance, teilweise aufgrund eines starken Anstieg des Euro. Die Einheitswährung gewann deutlich an Fahrt, als das EZB-Sitzungsprotokoll zeigte, dass der EZB-Rat seinen zukünftigen Leitfaden zu Beginn des neuen Jahres anpassen könnte. Daher ist vermutlich bereits in der Januar-Erklärung mit einer hawkischeren Haltung zu rechnen. Aufgrund der Schwankungen im Euro könnte der DAX® anfällig für hektische Bewegungen sein. Zu beachten ist, dass der Euro zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichts den höchsten Stand seit Dezember 2014 erreicht hat. Kurzfristig könnte dies eine Belastung für die europäischen Indizes darstellen, langfristig ist es jedoch unwahrscheinlich, dass dies einen schädlichen Einfluss auf die Inflation haben wird.

Der DE30 scheint kurz vor einem stärkeren Pullback ...

