Es ist über dieses Thema in der Fachzeitschrift »de« bereits in unterschiedlichem Kontext geschrieben worden. So auch im Beitrag »Mobile Stromerzeuger - aber sicher« in »de« 12.2017. Dennoch blieben Fragen bei den »de«-Lesern offen, die im Folgenden näher betrachtet werden sollen. Die Forderung nach einer Sicherheitseinrichtung ab dem zweiten angeschlossenen Betriebsmittel wird in der Praxis häufig mit nachgeschalteten Trenntransformatoren oder PRCD-K verwirklicht. Oft stellt sich Fachleuten dabei z.?B. die Frage, ob es denn möglich sei, den Stromerzeuger mit Schutztrennung und IMD ohne Abschaltung, direkt mit RCDs für jeden Stromkreis auszustatten. Theoretisch ließe sich auf diese Weise ja mehr als ein Betriebsmittel anschließen, was zur Einsparung der o.?g. Sicherheitseinrichtungen führen könnte.

Verschiedene Sichtweisen

Der Beitrag in »de« 12.2017 stammt nicht aus meiner Feder. Die Autoren hatten in ihrem Beitrag aber klar die möglichen Schutzmaßnahmen herausgestellt. Sie wiesen auch eindeutig darauf hin, dass der Schutz durch automatische Abschaltung der Stromversorgung in den Systemen nach Art der Erdverbindungen (also im TT-, TN- und IT-System) zunächst prinzipiell möglich ist. Allerdings lässt sich diese Maßnahme aufgrund notwendiger Erdungen nur dann anwenden, wenn eine Elektrofachkraft zur Verfügung steht. Das gilt insbesondere für die Errichtung einer Erdungsanlage. Für mobile Einsätze dürfte das keine Alternative sein. Allerdings wäre es sinnvoll gewesen, wenn der Beitrag »Mobile Stromerzeuger - aber sicher« in »de« 12.2017 auf die Anforderungen verwiesen hätte, die in den Normen für das »Feuerwehrwesen« die DIN 14685-1, DIN 14685-2 und DIN 14687 sowie DGUV Information 203-032 (relevant für Baustellen) enthalten sind.

Errichten oder Betreiben?

An den Beitrag aus »de« 12.2017 knüpfe ich an dieser Stelle an. Zum Thema »mobile Stromerzeuger« wären die Normen der Reihe DIN VDE 0100 eigentlich nicht zutreffend, da sich die Normen dieser Reihe mit der Errichtung elektrischer Anlagen, jedoch nicht mit dem Betreiben elektrischer Anlagen bzw. Betriebsmittel befassen. Die Verwendung von steckerfertigen Betriebsmitteln?/?Verbrauchsmitteln (im Folgenden nur als Betriebsmittel bezeichnet) hinter einem mobilen Stromerzeuger zählt nicht zum Errichten. Ungeachtet dessen gibt es im normativen Anhang zu DIN VDE 0100-551:2017-02 Aussagen bezüglich »eigenständiger Niederspannungsstromerzeugungseinrichtungen«, wie die offizielle normative Bezeichnung lautet.

Ein Blick auf die Normenlage

Betrachten wir zunächst die Anforderungen aus DIN VDE 0100-551:2017-02. In dessem normativen Anhang ZC findet sich folgende Grundsatzbeschreibung: »Zusätzliche Anforderungen für eigenständige Niederspannungsstromerzeugungseinrichtungen, die nicht am Stromverteilungsnetz angeschlossen sind - und für eigenständige Niederspannungsstromerzeugungseinrichtungen, die dauerhaft errichtete Anlagen versorgen, die vom Stromverteilungsnetz getrennt sind«. Die allgemeinen Schutzziele in diesem Anhang ZC beinhalten die gleichen Schutzziele, wie jene in den Grundnormen der Teile 100 bis 600. Es müssen also Vorkehrungen getroffen werden, damit im Falle eines fehlerbehafteten Anschlusskabels oder bei einem Fehler im versorgten Betriebsmittel die Anforderungen von DIN VDE 0100-410 erfüllt werden. Ausgenommen hiervon sind die in den Abschnitten ZC.2 und ZC.3 beschriebenen Änderungen bzw. Abweichungen für bestimmte Anwendungen. Diese weichen z.?B. von DIN VDE 0100-410 ab.

Geeignete Schutzmaßnahmen

Bezüglich der allgemeinen Anforderungen ist der Anhang ZC.2 relevant. Ich werde aber an dieser Stelle nicht näher darauf eingehen, da in ZC.2 in erster Linie Anforderungen bezüglich der Stromversorgungseinrichtung behandelt werden. Von echter Bedeutung aber ist der Abschnitt ZC.3 »Schutzmaßnahmen«. Ausgehend davon, dass es sich im hier betrachteten Fall nicht um eine Stromversorgungseinrichtung mit statischem Umrichter handelt, gehe ich auch auf den Abschnitt ZC.3.1.2 nicht näher ein. Es sind dort sowieso nur wenige Anforderungen enthalten.

Der Einsatz einer Stromversorgungseinrichtung mit statischem Umrichter ist aus meiner Sicht nur in einem Falle sinnvoll: Wenn sich der Fehlerschutz ohne den in diesem Abschnitt als Alternative geforderten zusätzlichen Schutzpotentialausgleich nach Abschnitt 415.2 von DIN VDE 0100-410:2007-06 zwischen gleichzeitig berührbaren Körpern und fremden leitfähigen Teilen erreichen lässt ...

