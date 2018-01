Berlin (ots) -



Bis zu 33 Prozent Rabatt für alle Vattenfall-Kunden auf zahlreiche "Smart Heizen"-Produkte im Online-Shop. Das Angebot gilt vom 12.01.2018 bis zum 26.01.2018.



Je kälter es draußen wird, desto wichtiger wird die Behaglichkeit in den eigenen vier Wänden. Damit das Aufdrehen der Heizung nicht zu horrenden Kosten führt, hilft die Produktpalette "Smart Heizen" beim Senken der Energiekosten. Zusätzlich tragen die kleinen intelligenten und sprachgesteuerten Helfer dazu bei, das Wohlfühlklima in Ihrem Zuhause spürbar zu erhöhen.



Attraktive Vorteilspreise gibt es beispielsweise auf Produkte wie - das Tado Eigenheim Starter Set (314,90 EUR statt UVP 349,00 EUR) Geeignet für alle Besitzer von Gasetagenheizungen, Heizkesseln und Fußbodenheizungen; Kompatibilität mit Apple HomeKit und Amazon Echo - das Netatmo 3er Starter Set (223,95 EUR statt UVP 279,98EUR) Mit Netatmo für jeden Raum einen individuellen Zeitplan einrichten - das Bosch Starter Set Raumklima (279,90 EUR statt UVP 419,90 EUR) Automatisierung des Haushalts mit einfacher Bedienung - die JBL Charge 3 (124,15 EUR statt UVP 179,00 EUR) - das Tado 3-er Starter Set (215,90 EUR statt UVP 277,90 EUR) - das Elgato eve Thermo (60,95 EUR statt UVP 69,95 EUR)



Hersteller wie Bosch, Elgato oder Tado stehen für Innovation, höchste Qualität und Kundenzufriedenheit. Versand und Rückversand sind selbstverständlich kostenfrei.



Und so einfach geht es: Über den Link https://vattenfall.tink.de gelangen Vattenfall Kunden zum Online-Shop und identifizieren sich dort mit ihrer Vertragskontonummer. Damit steht ihnen das ausgewählte Sortiment zu den dort aufgeführten vergünstigten Konditionen zur Verfügung. Vattenfall Kunden erhalten mindestens 10 Prozent Rabatt auf alle Produkte.



Ihre Ansprechpartnerin für weitere Informationen: Sandra Kühberger, sandra.kuehberger@vattenfall.de, Media Relations & Editorial Germany, Telefon +49 30 8182 2323