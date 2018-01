Unterföhring (ots) -



Die Marketing-Kampagne zur 13. Staffel "Germany's next Topmodel - by Heidi Klum" steht unter dem Claim "Welcome to Paradise". Für das Kampagnen-Motiv hat Starfotograf Rankin Heidi Klum in der Karibik in Szene gesetzt. Auf Plakaten und Riesenpostern wird GNTM damit ab 1. Februar deutschlandweit präsent sein. ProSieben bewirbt das Format zudem mit einer 360°-Kampagne in Magazinen und mit Funkspots, auf Digital out of Home- und 7Screen-Flächen, sowie mit verschiedenen Online- und Social Media-Aktivitäten.



Heidi Klum beginnt erstmals in der Karibik die Suche nach 'Germany's next Topmodel' 2018. An einem Traumstrand stellen Thomas Hayo und Michael Michalsky der Jurychefin 50 Topmodel-Anwärterinnen vor, die sie in ganz Deutschland gesucht haben. Die erste Folge der neuen Staffel läuft am 8. Februar, um 20:15 Uhr, auf ProSieben.



"Germany's next Topmodel - by Heidi Klum" - ab 8. Februar immer donnerstags, um 20:15 Uhr, auf ProSieben



