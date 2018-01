Während EZB-Präsident Mario Draghi kurz vor Weihnachten auf der Pressekonferenz noch Eintracht verbreitete, wurde hinter verschlossenen Türen anscheinend schon heftiger diskutiert, wann die Notenbanker den Fuß vom Gaspedal der ultralockeren Geldpolitik nehmen. Der EZB-Rat hatte sich bei seinen Beratungen am 14. Dezember verständigt, wegen der verbesserten Inflationsaussichten demnächst über eine Änderung seiner Forward Guidance zu diskutieren. Wie aus dem am Donnerstag veröffentlichten Protokoll der Beratungen hervorging, möchte der Rat seine Kommunikation nun stärker auf die Zinsen ausrichten, während die bereits verringerten Anleihekäufe an Bedeutung verlieren sollen. An der Reihenfolge geldpolitischer Normalisierung, erst das Ankaufprogramm beenden und dann die Zinsen ...

