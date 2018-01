Die Deutsche Bank erwartet Zusammenschlüsse von Banken in Europa.

Der stellvertretende Deutsche-Bank-Chef Marcus Schenck stellt sich auf Zusammenschlüsse von Banken in Europa ein. Sein Institut sieht er dafür gut gerüstet. "Die Konsolidierung in Europa wird kommen. Sie ist unausweichlich", sagte Schenck, der bei dem Geldhaus zusammen mit Garth Ritchie die Investmentbank leitet, am Freitag ...

Den vollständigen Artikel lesen ...