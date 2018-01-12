DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
LB.HESS.THR.CARRARA01Q/17 DE000HLB4CK2 15.01.2018 HZE/EOT
LB.HESS.THR.CARRARA01X/17 DE000HLB4DA1 15.01.2018 HZE/EOT
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
LB.HESS.THR.CARRARA01Q/17 DE000HLB4CK2 15.01.2018 HZE/EOT
LB.HESS.THR.CARRARA01X/17 DE000HLB4DA1 15.01.2018 HZE/EOT