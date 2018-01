BERLIN (Dow Jones)--Die Linke bewertet in der Einigung von Union und SPD als Geschenk an Gutverdiener und Reiche. "Es soll also alles so weitergehen: Niedriglöhne, unsichere Jobs, Altersarmut. Und auf der Gegenseite: sprudelnde Dividenden und wachsende Millionärsvermögen", kritisierte Fraktionschefin Sahra Wagenknecht. Die soziale Ungleichheit in Deutschland werde damit zementiert, legte sie nach.

Am Morgen hatten sich CDU, CSU und SPD nach 24-stündigen Gesprächen schließlich auf einen Kompromiss verständigt, der den Weg in die Fortsetzung der Großen Koalition ebnen soll. Die drei Parteien wollen eine Grundrente einführen, das Rentenniveau trotz alternder Gesellschaft festschreiben und den Solidaritätszuschlag für 90 Prozent der Steuerzahler schrittweise abschaffen. Steuererhöhungen für Gutsituierte soll es nicht geben, wie es die Sozialdemokraten ursprünglich anstrebten.

Zur Stunde beraten die Parteigremien über die nächtlichen Ergebnisse. Noch vor Ostern, so hoffen die Chefs von SPD, CDU und CSU, soll eine neue Regierung stehen.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/chg/cbr

(END) Dow Jones Newswires

January 12, 2018 06:27 ET (11:27 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.