Paris - Europas wichtigste Aktienmärkte sind am Freitag bislang moderat vorangerückt. Stützend wirkte die Fortsetzung der Rekordjagd an der Wall Street. Ein starker Euro verhinderte aber grössere Gewinne. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 legte am späten Vormittag um 0,30 Prozent auf 3605,98 Punkte zu. In Paris stand der CAC 40 0,12 Prozent höher bei 3237,16 Punkten. Beide Indizes waren an den beiden Vortagen schwächer aus dem Handel gegangen .

Der britische FTSE 100 setzte seine Rekordserie fort. Zuletzt verbuchte der "Footsie" ein Plus von 0,18 Prozent auf 7776,66 Punkte. Am Nachmittag stehen noch US-Konjunkturdaten wie die Verbraucherpreise und die Umsätze im Einzelhandel auf der Agenda sowie Geschäftszahlen von US-Banken.

Die europäische Gemeinschaftswährung stieg am Freitag zum US-Dollar auf den höchsten Stand seit gut drei Jahren ...

