Unterschleissheim - Das abgelaufene Börsenjahr war in der Rückbetrachtung vieler Investoren ein Selbstläufer und so etwas wie ein "Geschenk des Himmels", so Klaus Stopp, Leiter der Skontroführung Renten bei der Baader Bank AG.Doch nicht alle Anleger würden diese Meinung teilen, zumal deutsche Sparer nach jüngsten Hochrechnungen 38 Mrd. Euro an privatem Vermögen im vergangenen Jahr - aufgrund der EZB-Geldpolitik mit Negativzinsen - verloren hätten. Die in diesem Zusammenhang gehegte Hoffnung, dass 2018 kein weiteres Abschmelzen der Vermögenswerte zu beklagen, sondern sogar ein Wertzuwachs zu vermelden sein werde, lasse spannungsgeladen ins neue Jahr starten. Jedoch seien die Unwägbarkeiten so zahlreich, dass es schon mit einem Blick in die Glaskugel zu vergleichen sei, möchte man eine seriöse Prognose abgeben.

Den vollständigen Artikel lesen ...