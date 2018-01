Stuttgart - Die zum Renault Konzern gehörende RCI Banque S.A. zapfte vergangene Woche den Kapitalmarkt an und platzierte erfolgreich eine Anleihe (ISIN FR0013309606/ WKN A19ULD) im Volumen von 750 Millionen Euro, so die Börse Stuttgart.Der am 12. Januar 2023 endfällige Bond sei mit einem Floater-Kupon ausgestattet, der sich am 3 Monats Euribor (EUR003M)+ 43 Basispunkte orientiere. Die Zinsanpassung erfolge immer zum 12. Januar/April/Juli/Oktober. (12.01.2018/alc/n/a)

