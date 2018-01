Bielefeld (ots) - In den Sondierungsgesprächen zwischen Union und SPD wurde ein so genannter Midterm-Review vereinbart. "Zur Mitte der Legislaturperiode wird eine Bestandsaufnahme des Koalitionsvertrages erfolgen, inwieweit dessen Bestimmungen umgesetzt wurden oder aufgrund aktueller Entwicklungen neue Vorhaben vereinbart werden müssen", erläuterte Achim Post, stellvertretender Fraktionsvorsitzender der SPD-Bundestagsfraktion, der in Bielefeld erscheinenden Neuen Westfälischen (Samstagausgabe).



OTS: Neue Westfälische (Bielefeld) newsroom: http://www.presseportal.de/nr/65487 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_65487.rss2



Pressekontakt: Neue Westfälische News Desk Telefon: 0521 555 271 nachrichten@neue-westfaelische.de