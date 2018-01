An den US-Börsen zeichnet sich am Freitag eine gut behauptete Eröffnung ab. Der Future auf den S&P-500 zeigt sich vorbörslich 0,2 Prozent höher. Damit dürfte die Rekordserie zum Wochenausklang weitergehen. Erst am Donnerstag waren an der Wall Street neue Allzeithochs verzeichnet worden.

Welche Richtung der Markt einschlagen wird, dürfte aber maßgeblich von zwei Faktoren bestimmt werden. Zum einen werden mit JP Morgan und Wells Fargo die beiden ersten großen US-Banken ihre Geschäftszahlen für das vierte Quartal des vergangenen Jahres vorlegen. Zum anderen werden die mit Spannung erwarteten Verbraucherpreisdaten und Einzelhandelsumsätze für Dezember veröffentlicht.

Die Inflation ist eines der Kriterien, an denen die US-Notenbank ihre Geldpolitik ausrichtet. Die am Donnerstag veröffentlichten Erzeugerpreise zeugten von geringem Inflationsdruck. Sie waren im Dezember überraschend gesunken. Sollten die Verbraucherpreise nun stärker als erwartet gestiegen sein, würde das nach Meinung von Beobachtern dem Dollar Auftrieb geben. Volkswirte erwarten indessen, dass sich der Preisauftrieb im vergangenen Monat abgeschwächt hat. Sie prognostizieren im Konsens einen Anstieg der Verbraucherpreise um insgesamt 0,1 Prozent und um 0,2 Prozent in der Kernrate. Im November waren die Preise insgesamt um 0,4 Prozent gestiegen und in der Kernrate um 0,1 Prozent.

Auch die Einzelhandelsumsätze dürften starke Beachtung finden. Sie geben Auskunft über den privaten Konsum, der etwa 70 Prozent der US-Wirtschaftsleistung ausmacht.

January 12, 2018 06:45 ET (11:45 GMT)

