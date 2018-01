Von Thomas Rossmann

FRANKFURT (Dow Jones)--Die europäischen Aktienmärkte behaupten am Freitagmittag ihre leichten Gewinne. Und dies trotz eines neuerlichen Anstiegs des Euro, der über die Marke von 1,21 Dollar und damit auf den höchsten Stand seit drei Jahren geklettert ist. Aktuell notiert der Euro bei 1,2130 Dollar. Der schwache Dollar und damit der Sprung im Euro könnte schon ein Vorbote für die US-Inflationsdaten am Nachmittag sein, heißt es zur Begründung im Handel. "Die Dollar-Schwäche zeigt sich gegen alle Währungen von Yen bis Pfund, der Sprung im Euro geht daher nicht bloß auf das EZB-Protokoll zurück", so ein Händler. Der DAX steigt um 0,1 Prozent auf 13.221 Punkte. Für den Euro-Stoxx-50 geht es um 0,2 Prozent auf 3.601 Punkte nach oben.

Unterstützung kommt auch von der Wall Street, wo Dow-Jones-Index, S&P-500 und Nasdaq-Composite am Vortag neue Allzeithochs markiert hatten. "Allerdings ist das mehr eine Erholungsreaktion", so ein Händler. "Wie mit der EZB umgegangen wird, ist weiter offen", ergänzt der Marktteilnehmer mit Blick auf das Protokoll der Europäischen Zentralbank (EZB) vom Vortag. Dort habe die Deutlichkeit den Markt überrascht, mit der die EZB auf ein Rückfahren der geldpolitischen Lockerung abziele.

Es hätten "Draghis magische Worte" in dem Protokoll gefehlt: "Es ist das erste Mal nicht mehr erwähnt worden, dass eine Ausweitung der Lockerungsmaßnahmen möglich ist", so ein Analyst. Dies sei die Anerkennung des Konjunkturbooms und seiner Folgen: "Der Boom überrascht immer noch viele Teilnehmer und vor allem seine Konsequenz, nämlich steigende Zinsen."

Mit Spannung werde auf die US-Verbraucherpreise am Nachmittag geschaut. Bei den Dezember-Daten wird ein gebremster Anstieg von 0,1 Prozent zum Vormonat erwartet nach plus 0,4 Prozent im November. In Berlin haben CDU/CSU und SPD ihre Sondierungsgespräche erfolgreich abgeschlossen und streben nun Koalitionsverhandlungen an. Auswirkungen auf den deutschen Aktienmarkt hat dies aber kaum.

Puma-Aktie unter Druck - Erholt von Tagestiefs

Um 4,9 Prozent geht es für die Puma-Aktie abwärts. Allerdings waren es kurz nach Beginn des Handels schon über 14 Prozent. Großaktionär Kering hat seinen Teilausstieg bekanntgegeben. Es finde nun zuerst ein Ausverkauf durch enttäuschte Anleger statt, die auf eine Komplettübernahme durch Kering gesetzt hatten oder den Einstieg eines strategischen, branchennahen Investors, heißt es. Sobald die Verkäufe abgearbeitet seien, dürfte die Aktie wieder zulegen, da sich nun der Freefloat deutlich erhöht habe. Damit rücke eine mittelfristige Wiederaufnahme in den MDAX wieder in den Fokus und die Aktie werde besser investierbar für Fonds. Die Kering-Aktie verliert 0,5 Prozent.

Die Infineon-Aktie legt nach anfänglichen leichten Abgaben nun um 0,5 Prozent zu. Ex-Lufthansa-Chef Wolfgang Mayrhuber zieht sich aus dem Aufsichtsrat von Infineon zurück. Nach sieben Jahren an der Spitze des Kontrollgremiums wird der 70-Jährige sein Amt zum Ablauf der Hauptversammlung am 22. Februar niederlegen, wie der Chiphersteller mitteilte.

Für die Vivendi-Aktie geht es um 1,8 Prozent nach unten. Der Medienriese hatte einige Eckdaten zu den Jahreszahlen 2017 genannt. "Das Wachstum an sich ist nicht schlecht, aber es liest sich so, als ob der bisherige Jahresausblick leicht gesenkt wurde", sagt ein Händler. So habe Vivendi beim letzten Ausblick im November noch mit einem EBITA-Anstieg von "rund 25 Prozent" gerechnet und spreche nun von "20 bis 25 Prozent". Auch beim Umsatz gehe man nun von rund 5 Prozent Plus aus, nachdem zuvor von "mehr als 5 Prozent" gesprochen wurde. Der europäische Medien-Branchenindex verliert 0,2 Prozent.

Societe Generale fallen um 1,4 Prozent. Die Bank muss im vierten Quartal rund 500 Millionen Dollar zusätzliche Belastungen verbuchen. "Das sind jetzt die branchenweiten Meldungen als Folge der US-Steuerreform", so ein Teilnehmer. Sie hätten keine Konsequenzen für das operative Geschäft und dürften daher vom Markt schnell weggesteckt werden. Zudem unterstrich die Bank, dass sich die Steuerreform umgekehrt ab 2018 positiv auf die Profitabilität auswirken werde.

Banken-Sektor mit Zahlen aus den USA im Fokus

Der europäische Banken-Sektor verliert 0,2 Prozent. "Der Zinsanstieg wird als immer drastischer erwartet und gleichzeitig stellen viele Anleger fest, dass sie nicht entsprechend stark im Banken-Sektor engagiert sind", sagt ein Händler. Die Rotation in den Sektor dürfte sich daher fortsetzen. Daneben veröffentlichen mit JP Morgan und Wells Fargo am Mittag die ersten US-Banken ihre Ergebnisse für das vierte Quartal. Ein schwächeres Geschäft im Rentenhandel dürfte hier nicht sehr stark belasten, da es bereits so erwartet werde, heißt es im Handel.

Fiat Chrysler legen um 3,5 Prozent zu. Marktteilnehmer führen dies auf die Entscheidung des Unternehmens zurück, einen Teil der Lkw-Produktion von Mexico nach Michigan in den USA zu verlagern. Die Analysten von Evercore ISI sehen dies positiv, da es das Risiko gegenüber einem möglichen Ende der Freihandelszone Nafta mindere.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.600,71 0,15 5,47 2,76 Stoxx-50 3.231,90 -0,05 -1,54 1,70 DAX 13.221,48 0,14 18,58 2,35 MDAX 26.939,86 0,31 83,68 2,82 TecDAX 2.640,81 -0,35 -9,29 4,42 SDAX 12.304,16 0,10 12,85 3,51 CAC 5.491,14 0,05 2,60 3,36 Bund-Future 160,56 0,06 -0,75 DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8:13 Do, 17.10 % YTD EUR/USD 1,2130 +0,61% 1,2057 1,2044 +1,0% EUR/JPY 134,71 +0,37% 134,20 134,15 -0,4% EUR/CHF 1,1784 +0,19% 1,1761 1,1739 +0,6% EUR/GBP 0,8908 +0,12% 0,8897 1,1243 +0,2% USD/JPY 111,05 -0,22% 111,29 111,39 -1,4% GBP/USD 1,3620 +0,49% 1,3553 1,3541 +0,8% Bitcoin BTC/USD 13.500,00 +0,41% 13.736,51 14.058,30 -6,01 ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 63,53 63,8 -0,4% -0,27 +5,2% Brent/ICE 69,18 69,26 -0,1% -0,08 +3,8% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.332,26 1.322,45 +0,7% +9,81 +2,3% Silber (Spot) 17,15 16,99 +0,9% +0,15 +1,2% Platin (Spot) 995,70 986,00 +1,0% +9,70 +7,1% Kupfer-Future 3,23 3,22 +0,1% +0,00 -2,0% ===

