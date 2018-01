Zürich - Zum Stichtag 31. Dezember 2017 weist Fisch Asset Management, die Schweizer Boutique mit der speziellen Expertise im Segment der Unternehmens- und Wandelanleihen, 10,59 Milliarden Franken verwaltetes Vermögen aus. "Wir sind sehr zufrieden mit dem 23. Geschäftsjahr seit der Gründung - sowohl hinsichtlich der Performance-Ausweise unserer Strategien als auch bezüglich des Kundeninteresses", so CEO Philipp Good.

Die 10,59 Mrd Franken Assets under Management per Jahresende 2017 bedeuten eine Steigerung von rund 1 Mrd Franken gegenüber dem Vorjahreswert. "Damit behaupteten wir uns im stark umkämpften Markt der institutionellen Investoren. Die höchste Nachfrage und entsprechende Zuflüsse erhielten unsere Anlagelösungen in den Segmenten High-Yield-Bonds und Multi Asset", sagt Good.

2017 schnitten risikobehaftete Assets wie beispielsweise Aktien ein weiteres Mal positiv ab - und dies bei äusserst niedriger Volatilität. "Für uns als aktiven Manager, der Risiken sehr kontrolliert eingeht, war es in diesem Umfeld umso schwieriger, erfolgreich zu navigieren und eine Outperformance zu erzielen. Deshalb ist es erfreulich, dass uns dies gelang, und nunmehr rund drei Viertel unserer Strategien über drei und fünf Jahre gesehen vor ihren jeweiligen Benchmarks liegen. 2017 waren es sogar neun von zehn", so Good.

