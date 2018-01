Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

FEIERTAGSHINWEIS

MONTAG: In den USA bleiben die Börsen wegen des Feiertages Martin Luther King Day geschlossen.

AKTIENMÄRKTE (13.00 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 2.775,70 +0,22% +3,73% Euro-Stoxx-50 3.607,66 +0,35% +2,96% Stoxx-50 3.239,42 +0,18% +1,94% DAX 13.230,91 +0,21% +2,43% FTSE 7.779,25 +0,21% n.def. CAC 5.508,61 +0,37% +3,69% Nikkei-225 23.653,82 -0,24% +3,90% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 160,47 -3

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 63,45 63,8 -0,5% -0,35 +5,0% Brent/ICE 69,12 69,26 -0,2% -0,14 +3,8% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.331,33 1.322,45 +0,7% +8,88 +2,2% Silber (Spot) 17,13 16,99 +0,8% +0,14 +1,2% Platin (Spot) 994,40 986,00 +0,9% +8,40 +7,0% Kupfer-Future 3,22 3,22 -0,2% -0,01 -2,3%

AUSBLICK AKTIEN USA

An den US-Börsen zeichnet sich am Freitag eine gut behauptete Eröffnung ab. Damit dürfte die Rekordserie zum Wochenausklang weitergehen. Erst am Donnerstag waren an der Wall Street neue Allzeithochs verzeichnet worden.

Welche Richtung der Markt einschlagen wird, dürfte aber maßgeblich von zwei Faktoren bestimmt werden. Zum einen legen mit JP Morgan und Wells Fargo die beiden ersten großen US-Banken ihre Geschäftszahlen für das vierte Quartal des vergangenen Jahres vor. Zum anderen werden die mit Spannung erwarteten Verbraucherpreisdaten und Einzelhandelsumsätze für Dezember veröffentlicht.

Die Inflation ist eines der Kriterien, an denen die US-Notenbank ihre Geldpolitik ausrichtet. Die am Donnerstag veröffentlichten Erzeugerpreise zeugten von geringem Inflationsdruck. Sie waren im Dezember überraschend gesunken. Sollten die Verbraucherpreise nun stärker als erwartet gestiegen sein, würde das nach Meinung von Beobachtern dem Dollar Auftrieb geben. Auch die Einzelhandelsumsätze dürften starke Beachtung finden. Sie geben Auskunft über den privaten Konsum, der etwa 70 Prozent der US-Wirtschaftsleistung ausmacht.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Folgende Unternehmen veröffentlichen im weiteren Tagesverlauf Geschäftszahlen:

14:00 US/Wells Fargo & Co, Ergebnis 4Q

AUSBLICK KONJUNKTUR +

-US 14:30 Einzelhandelsumsatz Dezember PROGNOSE: +0,4% gg Vm zuvor: +0,8% gg Vm Einzelhandelsumsatz ex Kfz PROGNOSE: +0,3% gg Vm zuvor: +1,0% gg Vm 14:30 Verbraucherpreise Dezember PROGNOSE: +0,1% gg Vm zuvor: +0,4% gg Vm Verbraucherpreise Kernrate PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: +0,1% gg Vm 16:00 Lagerbestände November PROGNOSE: +0,4% gg Vm zuvor: -0,1% gg Vm

FINANZMÄRKTE EUROPA

Die europäischen Aktienmärkte behaupten am Freitagmittag ihre leichten Gewinne. Und dies trotz eines neuerlichen Anstiegs des Euro, der über die Marke von 1,21 Dollar und damit auf den höchsten Stand seit drei Jahren geklettert ist. Unterstützung kommt auch von der Wall Street, wo die großen Indizes am Vortag neue Allzeithochs markiert hatten. Unter den Einzelwerten verlieren Puma 4,9 Prozent, nachdem Großaktionär Kering seinen Teilanstieg bekanntgegeben hat. Allerdings betrug das Minus der Puma-Aktie nach Beginn des Handels schon über 14 Prozent. Händler sprechen von einem Ausverkauf durch enttäuschte Anleger, die auf eine Komplettübernahme durch Kering gesetzt hatten oder den Einstieg eines strategischen Investors, heißt es. Sobald die Verkäufe abgearbeitet seien, dürfte die Aktie wieder zulegen, da sich der Freefloat deutlich erhöht habe. Damit rücke eine mittelfristige Wiederaufnahme in den MDAX wieder in den Fokus und die Aktie werde besser investierbar für Fonds. Die Kering-Aktie verliert 0,5 Prozent. Die Infineon-Aktie legt nach anfänglichen leichten Abgaben nun um 0,5 Prozent zu. Ex-Lufthansa-Chef Wolfgang Mayrhuber zieht sich aus dem Aufsichtsrat von Infineon zurück. Für Vivendi geht es um 1,8 Prozent nach unten. Der Medienriese hatte einige Eckdaten zu den Jahreszahlen 2017 genannt, die nicht in allen Punkten überzeugten. Societe Generale fallen um 1,4 Prozent. Die Bank muss im vierten Quartal rund 500 Millionen Dollar zusätzliche Belastungen verbuchen. "Das sind jetzt die branchenweiten Meldungen als Folge der US-Steuerreform", so ein Teilnehmer. Sie hätten keine Konsequenzen für das operative Geschäft. Zudem erwartet die Bank, dass sich die Steuerreform ab 2018 positiv auf die Profitabilität auswirkt. Der europäische Banken-Sektor verliert 0,2 Prozent. Fiat Chrysler legen um 3,5 Prozent zu. Marktteilnehmer führen dies auf die Entscheidung des Unternehmens zurück, einen Teil der Lkw-Produktion von Mexiko in die USA zu verlagern. Die Analysten von Evercore ISI sehen dies positiv, da es das Risiko bei einem möglichen Ende der Freihandelszone Nafta mindere.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8:32 Mi, 17:20 % YTD EUR/USD 1,2124 +1,53% 1,1942 1,1971 +0,9% EUR/JPY 134,72 +0,87% 133,56 133,39 -0,4% EUR/CHF 1,1771 +0,47% 1,1716 1,1710 +0,5% EUR/GBP 0,8889 +0,40% 0,8854 1,1292 -0,0% USD/JPY 111,13 -0,62% 111,83 111,41 -1,3% GBP/USD 1,3640 +1,13% 1,3488 1,3518 +0,9% Bitcoin BTC/USD 13.960,10 +3,83% 13.659,96 14.565,74 -2,81

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Dank guter US-Vorgaben ging es am Freitag an den meisten ostasiatischen Börsen nach oben. Der Tokioter Aktienmarkt litt jedoch unter dem festeren Yen. Derweil fiel der japanische Leistungsbilanzüberschuss im November deutlich geringer aus als erwartet. In Seoul drehte der Kospi ins Plus, nachdem die Samsung-Aktie ihr anfangs deutlicheres Minus auf 0,1 Prozent verringert hatte. Auf der Aktie lastete erneut der enttäuschende Zwischenbericht zum vierten Quartal vom Dienstag. Gefragte Branchen in Seoul waren Finanzen, Stahl und Pharma. Bei den Stahlwerten gewannen Posco 5,5 Prozent. Gut sah es an den chinesischen Börsen aus, wo beispielsweise der Leitindex in Taiwan von einem 10-Prozent-Plus der Aktie des Linsenherstellers Largan gestützt wurde, der im vierten Quartal Rekordmargen erzielt hat. Auch in Hongkong waren vor allem Finanzwerte wie an den Vortagen mit der Hoffnung auf steigende Renditeniveaus gesucht. Stärkster Wert im Leitindex waren die Aktien des Versicherers Ping An, die sich um 3 Prozent verteuerten. In Schanghai schaffte der Markt nach zwischenzeitlichen Verlusten ein kleines Plus. In Festlandschina wurde ein unerwartet starker Handelsbilanzüberschuss für Dezember mitgeteilt, vor allem weil die Importe deutlich unter den Prognosen blieben. Am australischen Markt waren die Aktien der großen Minengesellschaften BHP Billiton und Rio Tinto gefragt, die um jeweils rund 2 Prozent auf Mehrjahreshochs stiegen. Dagegen gab die Aktie des Düngemittelproduzenten Incitec Pivot mit einer Gewinnwarnung um 4,2 Prozent nach. Für die Titel der Bank ANZ ging es um 0,7 Prozent abwärts, nachdem die geplante Veräußerung einer Finanzsparte an die chinesische HNA nicht zustandegekommen ist. Der Ölpreis zeigte sich nach der jüngsten Rally leicht unter Druck. Der Goldpreis profitierte dagegen weiter vom schwächelnden Dollar.

CREDIT

Uneinheitlich zeigen sich am Freitag in Europa die Risikoprämien gegen den Ausfall von Staats- und Unternehmensanleihen. Der Umsatz sei eher gering, da der Markt auf die Inflationsdaten aus den USA warte. Ein überraschender Anstieg der Verbraucherpreise (CPI) könnte auch hier die Sorgen vor einer Beschleunigung der Inflation steigen lassen. Die CDS-Prämien könnten dann weiter anziehen.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

Audi weiter auf Rekordfahrt

Audi hat vor allem auch dank der hohen Nachfrage nach seinen Q-Modellen 2017 mit rund 1,88 Millionen verkauften Autos einen Rekord aufgestellt. Trotz schwieriger Ausgangslage sei damit eine Zunahme von 0,6 Prozent gegenüber dem Vorjahr erzielt worden. Es war die achte Steigerung in Folge.

Börsenaufsicht AMF gibt Allianz grünes Licht für Euler Hermes

Die französische Börsenaufsicht AMF hat die Allianz-Offerte für die ihr noch nicht gehörenden Euler-Hermes-Aktien durchgewunken. Wie die Allianz mitteilte, wird am kommenden Montag das Barangebot gestartet, es läuft bis zum 13. Februar. Der Münchener Versicherer bietet 122 Euro je Aktie für eine Beteiligung von bis zu 24,20 Prozent an Euler Hermes.

BMW verkauft dank China mal wieder so viel wie nie

Für den deutschen Autobauer BMW läuft es weiter rund. Wie das Unternehmen mitteilte, hat die BMW Group im vergangenen Jahr ihren besten Jahresabsatz aller Zeiten erzielt und damit zum siebten Mal nacheinander einen Jahresrekord aufgestellt. Der weltweite Gesamtabsatz kletterte um 4,1 Prozent auf rund 2,46 Millionen Fahrzeuge. Asien war 2017 der Hauptwachstumstreiber des Unternehmens, wobei China den wichtigsten Beitrag leistete. Der Absatz von BMW und Mini auf dem chinesischen Festland, dem größten Markt des Unternehmens, stieg um 15,1 Prozent auf 594.388 Fahrzeuge. Dieser Zuwachs sei trotz des Modellwechsels bei der 5er Reihe erreicht worden, so der Konzern.

