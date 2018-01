Stuttgart - Der deutsche Leitindex DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) verlor im Wochenverlauf etwas an Fahrt und notiert aktuell bei 13.250 Punkten, so die Analysten der SÜDWESTBANK AG. "Derzeit kann der DAX die guten Vorgaben aus den USA, wo Dow Jones, S&P 500 und Nasdaq neue Rekordhochs erklimmen konnten, nicht für sich nutzen und bewegt sich seitwärts in einer Range von 250 Punkten", so Manfred Mühlheim, Bereichsleiter Asset Management bei der SÜDWESTBANK.

