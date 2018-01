Paris - Norwegens Wirtschaft nimmt zunehmend mehr Fahrt auf, so die Analysten der BNP Paribas stellen in ihrer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly". Nach einem Plus des Bruttoinlandsprodukts (BIP) 2016 in Höhe von 1,1 Prozent dürfte die Wirtschaft 2017 laut dem Internationalen Währungsfonds um 1,4 Prozent zulegt haben, während für das laufende Jahr ein Zuwachs von 1,6 Prozent prognostiziert werde.

