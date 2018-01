IRW-PRESS: MOOVLY MEDIA INC: myBILLBOARD entscheidet sich bei der Produktion und Automatisierung individueller Videoinhalte für die Anzeige auf der digitaler Werbetafel des Times Square für Moovly

myBILLBOARD entscheidet sich bei der Produktion und Automatisierung individueller Videoinhalte für die Anzeige auf der digitaler Werbetafel des Times Square für Moovly

Vancouver (Kanada), 12. Januar 2018. Moovly Media Inc. (TSX Venture: MVY, OTC: MVVYF, Frankfurt: 0PV2) (Moovly oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, das es von myBILLBOARD LLC als bevorzugter Produktionspartner von Videoinhalten ausgewählt wurde.

myBILLBOARD ermöglicht es seinen Kunden auf seiner Website unter myBILLBOARD.nyc, individuelle On-Demand-Videosegmente zu bestellen, die im Herzen des Times Square in New York City angezeigt werden.

myBILLBOARD hat sich deshalb für Moovly als Partner entschieden, da Moovly in der Lage ist, folgende Kriterien zu erfüllen:

- Benutzerfreundlich, aber dennoch zahlreiche Funktionen - Webbasierter Editor - Kosteneffizient - Individuell gestaltbar - Individuelle Massenproduktion und Personalisierung über eine Programmierschnittstelle

Jeff Benson, Co-Founder und CTO von myBILLBOARD, sagte: Als ich auf die Moovly-Plattform stieß, erkundete ich die Website und kam zur Erkenntnis, dass Moovly alles bot, was in puncto Funktionen auf meinem Wunschzettel stand. Ende Dezember 2017 führte Moovly den ersten Testlauf von myBILLBOARD.nyc durch, was ein großer Erfolg war. Moovly hat unsere Produktivität beträchtlich gesteigert und der Bot, der auf ihrer Programmierschnittstelle basiert, wird unsere Dienstleistungen mittels Automation skalierbar machen. Wir freuen uns auf die enge Zusammenarbeit mit dem Team von Moovly im Jahr 2018, um unser Angebot zu erweitern.

Brendon Grunewald, Co-Founder und CEO von Moovly, sagte: Wir freuen uns, von myBILLBOARD für die Lieferung der erforderlichen Tools ausgewählt worden zu sein, um einem solch innovativen Unternehmen automatisierte und individuell gestaltbare, auf Vorlagen basierende Videos bereitzustellen. Dies verdeutlicht die Leistung, die die Bot-Programmierschnittstellen-Technologie von Moovly für Kunden erbringen kann, wodurch sich deren Produktionskapazität um ein Vielfaches erhöht.

Über Moovly: Moovly ist der führende Anbieter von cloudbasierten Tools, um Marketingkommunikations- und Ausbildungsgeschichten mittels Videos und Präsentationen zu erzählen.

Der moderne Editor Moovly Studio mit über 175 Millionen digitalen Aktiva, die (über unsere Partnerschaften mit Shutterstock und Videoblocks) nahtlos integriert sind, ist alles, was Sie benötigen, um aufregende Videos zur Promotion oder Erklärung Ihres Produkts oder Ihrer Dienstleistung zu erstellen.

Die Programmierschnittstellen- und BOT-Technologie von Moovly ermöglicht es uns und Dritten, manche oder alle Prozesse der Inhaltserstellung zu automatisieren - ob es sich um Massenanpassung (Videoversion von MailMerge), die automatische Inhaltserstellung oder um die Aktualisierung durch die Verknüpfung von Datenquellen handelt.

Moovly, zu dessen Kunden Nutzer der größten 300 der Fortune 500, kleine Unternehmen, Freiberufler und Ivy League-Universitäten zählen, ist eine intuitive, kosteneffiziente Möglichkeit, um aufregende Videoinhalte zu erstellen.

Ihre Geschichte beginnt mit Moovly

Weitere Informationen über Moovly erhalten Sie auf seiner Website unter www.moovly.com.

Dateien können in unserem Presseraum unter www.moovly.com/pressroom heruntergeladen werden.

Brendon Grunewald President, CEO und Director Telefon Büro: +32 9 398 81 20 E-Mail: press@moovly.com Dan Whittle Telefon: +1 604-639-4486 E-Mail: Daniel.whittle@moovly.com

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=42065 Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=42065&tr=1

