Trotz eines weiteren Absatzrekords von BMW hat Mercedes 2017 den Spitzenplatz in der Premiumklasse verteidigt. Wie die Münchner am Freitag mitteilten, verkauften sie im vergangenen Jahr knapp 2,1 Millionen Fahrzeuge ihrer weiß-blauen Kernmarke. Mercedes setzte fast 2,3 Millionen Neuwagen ab und lag damit das zweite Jahr in Folge vor BMW.

