Trading im SP500 -Ausbruch seit letztem Beitrag gelungen. Wann kommt die von vielen ersehnte Korrektur? Momentan sieht es nicht danach aus, dass da viel passieren wird. Mit viel meine ich, dass wenn es nach unten gehandelt wird, ordentlich Strecke entsteht. Auch ist am Montag Feiertag und entsprechend weniger los an den Börsen und wer will sich noch das ggf. lange Wochenende versauen!? Ich vermute, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...