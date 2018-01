Die Konjunktur läuft und die Wirtschaft brummt - soweit kennen wir das aus 2017. Doch im laufenden Jahr sollte man sich laut Markexperten Karsten Junius von der Bank J. Safra Sarasin auf weiter steigende Renditen der Anleihemärkte einstellen. Denn ab September - so der aktuelle Stand - wird die EZB die Anleihekäufe auslaufen lassen und das wird auch der Aktienmarkt deutlich zu spüren bekommen. Warum es sich aber genau jetzt lohnt zu investieren, um Mitte des Jahres Kasse zu machen, erfahren Sie in diesem Jahresausblick. Außerdem bespricht Moderatorin Johanna Claar mit Karsten Junius, dem Chefökonom der Bank J. Safra Sarasin welche Einzelsektoren in diesem viel versprechend sind und von welchen man die Finger lassen sollte.