MÜNCHEN/BERLIN (dpa-AFX) - Der designierte bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) wertet das Sondierungsergebnis von Union und SPD als Rückenwind für die CSU für die Landtagswahl im Herbst. "Das ist ein starkes Ergebnis. Die CSU hat gut verhandelt. Das wird uns in diesem Jahr in Bayern helfen", sagte Söder am Freitag der Deutschen Presse-Agentur in München. Söder wird Horst Seehofer in den nächsten Monaten als Regierungschef ablösen und die CSU als Spitzenkandidat in die Landtagswahl führen, die am 14. Oktober stattfinden soll.

"Uns ist dabei besonders wichtig: Es werden keine Steuern erhöht, sondern endlich Steuern gesenkt. Der Abbau des Soli ist beschlossen. Das ist ein gutes Signal für die Steuerzahler", sagte Söder. "Zudem gibt es eine klare Begrenzung der Zuwanderung und der Migration. Damit wird ein zentrales Wahlversprechen umgesetzt." Durch die Ausweitung der sicheren Herkunftsstaaten in Nordafrika würden Abschiebungen erleichtert. "Und es gibt ein klares soziales Signal, etwa mit der Erhöhung des Kindergelds und der Mütterrente", betonte Söder. "Außerdem werden Mittel für Breitband, Wohnungsbau und Verkehr auch nach Bayern fließen. Das können wir gut gebrauchen."/ctt/had/DP/nas

