Das Wissensquiz vom 15. bis 19. Januar 2018, um 18:00 Uhr im Ersten



Am Dienstag gibt es bei "Wer weiß denn sowas?" das Zusammentreffen zweier Fachleute für leichtverständliche Erklärungen schwieriger Wissenschaftsfragen: "Mr. Hobbythek" Jean Pütz misst sich mit "Planet Wissen" Moderator Jo Hiller. Am Donnerstag begrüßt Moderator Kai Pflaume mit "Hallo erst mal ..." die beiden Comedians Rüdiger Hoffmann und Jürgen Becker. In den Doppelfolgen am Freitag grübeln zuerst die Zauberkünstler Simon Pierro und Thorsten Havener über die amüsanten, skurrilen und kniffligen "Wer weiß denn sowas?"- Fragen nach und direkt im Anschluss treten der Schauspieler Milan Peschel und die Moderatorin Jasmin Gerat an der Seite der Teamkapitäne Bernhard Hoëcker und Elton an, um möglichst viel Geld für ihre Unterstützer im Publikum zu erspielen. Dazu müssen die richtigen Antworten auf solche praktischen Fragen aus dem Alltag erraten werden:



Wie lassen sich Verkrustungen auf einem Backblech entfernen? a) mit fetthaltiger Gesichtscreme abreiben b) mit Backpapier auslegen und mit kaltem Wasser begießen c) Salz auf das Blech streuen und bei 50 °C einwirken lassen



Wer mitspielen und mitgewinnen möchte, kann sich die ARD-Quiz-App unter www.daserste.de/quiz-app kostenlos herunterladen.



Die Woche bei "Wer weiß denn sowas?" vom 15. bis 19. Januar 2018 im Überblick: Montag, 15 Januar 2018 - Sport Dienstag, 16. Januar 2018- die Wissenschafts-Moderatoren Jean Pütz und Jo Hiller Mittwoch, 17. Januar 2018 - Sport Donnerstag, 18. Januar 2018 - die Comedians Jürgen Becker und Rüdiger Hoffmann Freitag, 19. Januar 2018 - die Zauberkünstler Simon Pierro und Thorsten Havener, danach, um 18:50 Uhr der Schauspieler Milan Peschel und die Moderatorin Jasmin Gerat



"Wer weiß denn sowas?" ist eine Produktion der UFA SHOW & FACTUAL GmbH im Auftrag der ARD-Werbung für Das Erste. Die Redaktion liegt beim Norddeutschen Rundfunk.



"Wer weiß denn sowas?" im Internet unter www.daserste.de/werweissdennsowas



