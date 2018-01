Worüber spricht man gerade am Markt? Über die Bawag (AT0000BAWAG2), die gestern mitgeholfen hat, dass der ATX nun auch die 3600 erklimmen konnte. Heute ist leichte Konsolidierung angesagt, aber das ist in grundsätzlich leicht bullishen Märkten am Freitag nicht unüblich. Die Bawag ist auch heute tendenziell fester. Die Umsätze waren gestern wie heute recht gering. Das passt schon: Zwar ist die Aufwärtsbewegung jetzt nicht die kraftvollste aller Zeiten, aber der Brief scheint auch aus dem Markt. Wie es dann rund um den Ausgabekurs aussieht, ist wieder eine andere Geschichte. Jedenfalls gab es im Q4 nette Director's Commitments zur Bawag. Bawag ist eine Longposition in Stockpicking Österreich. Aus dem neuen Börsenbrief gabb, siehe...

Den vollständigen Artikel lesen ...