Im Mittagshandel kostete die Gemeinschaftswährung bis zu 1,2137 US-Dollar. Das war der höchste Stand seit Ende 2014, also seit rund drei Jahren. Gegenüber dem Franken legte der Euro am Freitag-Morgen ebenfalls zu. Die Gemeinschaftswährung geht am Mittag bei 1,1778 CHF um. Der US-Dollar schwächte sich zum Franken dagegen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...