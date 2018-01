Unterföhring (ots) -



Im Bild: Weil sich seine Mutter Sorgen um den Einzelgänger macht, will Sheldon (Iain Armitage) mit Hilfe eines Ratgebers Freunde finden.



Mit sensationellen 25,7 Prozent Marktanteil (E 14-49) startete der neue US-Serien-Hit "Young Sheldon" am vergangenen Montag auf ProSieben. Am 15. Januar 2018, um 20:45 Uhr, zeigt der Sender eine weitere Episode aus dem Leben des jungen Super-Nerds Sheldon Cooper (Iain Armitage) - direkt nach einer neuen Folge "The Big Bang Theory" (20:15 Uhr).



