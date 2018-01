"Besser als befürchtet" und weniger Widersprüche als bei Jamaika - so lautet das Urteil von FDP-Chef Lindner zu den Ergebnissen der GroKo-Gespräche. Das ist aber auch schon alles, was die Liberalen gut finden.

FDP-Parteichef Christian Lindner hält das finale Sondierungspapier von CDU/CSU und SPD für ungenügend. "Das Papier der GroKo-Sondierer enthält weniger Widersprüche und weniger innere Zerrissenheit, als ich das bei den Jamaika-Sondierungen wahrnehmen musste", so Lindner in einem Video, das er über Twitter verbreitete. Es sei aber "nicht das Erneuerungsprojekt für das Land, das wir brauchen. Besser als befürchtet ist noch nicht gut genug, um Deutschland in das nächste Jahrzehnt zu führen."

Konkret nannte er als Kritikpunkte unter anderem, dass die Entlastung durch den Soli zu gering sei. In der Europapolitik fehle das "klare Bekenntnis zur finanzpolitischen Eigenverantwortung." Die Rentenpolitik ginge ...

