Hamburg (ots) - Prämierung durch internationale Research-Agentur "The Legal 500" - Weitere Awards für vier Partner als "Empfohlener Anwalt 2018"



Die internationale Research-Agentur "The Legal 500" zeichnet die Hamburger Kanzlei Reimer Rechtsanwälte als "Führende Kanzlei 2018" für den Bereich Restrukturierung und Insolvenz aus. Damit zählt die Kanzlei mit ihren mehr als 80 Mitarbeitern und acht Standorten in Norddeutschland, Hessen und Baden-Württemberg schon zum zweiten Jahr in Folge zu den 30 renommiertesten deutschen Insolvenzrechtskanzleien.



Darüber hinaus haben die Analysten von "The Legal 500" gleich vier Reimer-Partner als "Empfohlener Anwalt 2018" für Insolvenzrecht prämiert: Wie schon im Vorjahr erhielten Peter-Alexander Borchardt und Dr. Tjark Thies diesen Award. Neu aufgenommen wurden Hendrik Gittermann und Thomas Rittmeister. Rittmeister ist erst im Oktober 2017 von der Kanzlei Kübler Rechtsanwälte zu Reimer gestoßen und leitet die Reimer-Büros in Frankfurt (M.) und Mannheim.



"Eigentlich gebührt die Auszeichnung dem gesamten Team Reimer. Denn erst unsere enge und partnerschaftliche Zusammenarbeit machen jeden einzelnen von uns so stark - und damit die gesamte Kanzlei", sagt Gittermann.



"The Legal 500" ist ein international führendes Nachschlagewerk für Rechtsabteilungen von Unternehmen. Das Handbuch wird seit 1988 jährlich aufgelegt. Zur Analyse des internationalen Rechtsmarkts befragt das Redaktionsteam jeweils mehr als 280.000 Inhouse-Juristen weltweit.



