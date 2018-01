Erstmals seit 18 Jahren besucht ein US-Präsident das Weltwirtschaftsforum in Davos. Die Vorbereitungen für den Besuch Donald Trumps laufen in der Schweiz auf Hochtouren. Wo bekommt er seine geliebten Cheeseburger?

Seit Donald Trump seinen Besuch beim Weltwirtschaftsforum in Davos angekündigt hat, ist es mit der Beschaulichkeit im Alpenland vorbei. "Der Trump-Sturm erreicht die Schweiz", warnt der "Tages-Anzeiger". Und der "Blick" fragt: "Kommt es zum Ausnahmezustand am Züricher Flughafen?"

Die Schweizer diskutieren über den Besuch des Präsidenten wie eine Familie, deren Partypläne plötzlich vom Besuch des exzentrischen Onkels aus den USA über den Haufen geworfen werden. Die Ausrichtung des Weltwirtschaftsforums, bei dem sich die Reichen und Mächtigen aus aller Welt ein Stelldichein geben, ist für das kleine Land ohnehin eine logistische Herausforderung. Und jetzt auch noch Trump: Wie lange wird er bleiben, wo kann er schlafen - und vor allem: Wo gibt es die Cheeseburger, ohne die er schlechte Laune bekommt?

Der amtierende US-Präsident wird routinemäßig nach Davos eingeladen, und genauso routinemäßig sagt er normalerweise ab. Mit einer Ausnahme: Im Jahr 2000 landet Bill Clinton in Zürich, mit 350 Bodyguards und mehr als 150 Mitarbeitern. Mit einem eigens eingeflogenen "Black Hawk"-Helikopter lässt Clinton sich nach Davos fliegen, wo er eine flammende Rede für den freien Handel hält. Zurück geht es wegen des Schneetreibens mit der Limousine. Clinton besteht auf einem Zwischenstopp. Und so ordert der mächtigste Mann der Welt an einer Raststätte im Glarnerland ein Stück Pizza mit Salami, Schinken und Sardellen.

Dass nun wieder ein US-Präsident nach Davos kommt, ist für das WEF und dessen Übervater Klaus Schwab ein Coup. ...

