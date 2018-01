Trotz einer massiven Belastung durch die US-Steuerreform verdient die größte US-Bank JPMorgan Chase (JPMorgan ChaseCo) weiterhin Milliarden. Unterm Strich kamen im Schlussquartal 4,2 Milliarden Dollar als Gewinn heraus, wie die Bank am Freitag in New York mitteilte. Ein stark laufendes Privatkundengeschäft glich dabei ein anhaltend maues...

Den vollständigen Artikel lesen ...