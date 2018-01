Tunesien hat 2011 als einziges Land nach dem arabischen Frühling die Demokratie eingeführt. Doch nun demonstrieren erneut Nacht für Nacht wütende Tunesier - dieses Mal gegen Steuererhöhungen.

Brennende Autos, eingeschlagene Fensterscheiben von Supermärkten, demolierte Geldautomaten: In zahlreichen Städten Tunesiens wiederholt sich dieses Bild seit Anfang der Woche Nacht für Nacht. Vor allem in den Städten im vernachlässigten Landesinneren machen die Menschen ihrer Wut Luft. "Geplant waren eigentlich friedliche Demonstrationen, aber der Unmut gegen die desolate wirtschaftliche Lage ist so groß, dass er in Gewalt umschlägt", sagt Ignacio Àlvarez-Ossorio, Maghreb-Experte der spanischen Stiftung Fundación Alternativas.

Die Lage ist in einigen Orten bereits so weit eskaliert, dass die Regierung die Armee einsetzt, um Verwaltungsgebäude zu schützen. Für den heutigen Freitag ist eine Großdemonstration in der Hauptstadt Tunis geplant.

Auslöser der Proteste ist ein neues Finanzgesetz, das am 1. Januar in Kraft getreten ist. Die Regierung will damit ihre steigenden Schulden in den Griff kriegen. Die darin vorgesehene Mehrwertsteuererhöhung belastet jedoch vor allem diejenigen, die ohnehin schon arg gebeutelt sind. So werden Lebensmittel, Medikamente und Benzin teurer.

Seit dem Sturz des Diktators Ben Ali im Jahr 2011 genießen sie zwar politische Freiheit, wirtschaftlich aber geht es vielen schlechter. Die Arbeitslosigkeit ist auf 15 Prozent gestiegen, bei den Jugendlichen ist sie noch deutlich höher. Die Inflation lag im November und Dezember bei über sechs Prozent und war vor allem von steigenden Lebensmittelpreisen getrieben. Große Teile der Bevölkerung sehen in den nun verordneten Steuererhöhungen ...

