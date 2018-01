CAD, NZD, AUD etwas schwächer, da Rohstoffpreise ihre Rallye verlangsamen Chinas Handelsbilanz liegt weit über den Prognosen Wall Street bildet neue Allzeithochs aus, hauptsächlich auf starken Anstieg der Energieaktien zurückzuführen

Zusammenfassung:Die asiatische Sitzung brachte einen leichten Rückgang bei den rohstoffabhängigen Währungen wie CAD, NZD und AUD. Nichtsdestotrotz erlebten diese in den letzten Handelstagen kräftige Zuwächse, die hauptsächlich auf einen weiteren Anstieg des Rohstoffblocks sowie den vor einer Woche veröffentlichten Beschäftigungsbericht aus Kanada zurückzuführen waren. Der USD-Index bleibt zum Zeitpunkt des Schreibens nahezu unverändert, verlor gestern jedoch deutlich an Wert, als der EURUSD nach dem hawkischeren EZB-Sitzungsprotokoll über die 1,20-Marke stieg. In Bezug auf die makroökonomischen Daten gab es noch die Baugenehmigungen aus Neuseeland für November. Im Monatsvergleich stiegen diese um 10,8% gegenüber dem Vormonatswert von -9,6%. Der Kiwi-Dollar legte nicht allzu viel zu, da es sich um ein volatiles Datenpaket handelt. Die Jahresbasis zeigte einen ordentlichen Anstieg von 8,6%. Im Gegenzug scheint der CAD aufgrund eines ...

