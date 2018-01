München (ots) - Moderation: Frank Plasberg



Das Thema: Zum vierten Mal Merkel - Aufbruch oder Abgesang?



Die Gäste: Peter Altmaier (CDU, Chef des Bundeskanzleramtes und Bundesminister für besondere Aufgaben und Bundesminister der Finanzen) Malu Dreyer (SPD, Stellvertretende Vorsitzende; Ministerpräsidentin Rheinland-Pfalz) Ferdos Forudastan (Ressortleiterin Innenpolitik der Süddeutschen Zeitung) Wolfgang Kubicki (Vizepräsident des Deutschen Bundestages; stellv. FDP-Bundesvorsitzender) Wolfram Weimer (Publizist und Verleger)



Lange hat das Land gewartet, jetzt scheint die nächste große Koalition greifbar. Doch viele Bürger fragen sich: Wird da Zukunft gestaltet oder nur noch Vergangenheit verwaltet? Haben wir gerade die Chance zum Generationswechsel verpasst?



Wie immer können sich Interessierte auch während der Sendung per Telefon, Fax, Facebook und Twitter an der Diskussion beteiligen und schon jetzt über die aktuelle Internet-Seite (www.hart-aber-fair.de) ihre Meinung und Fragen an die Redaktion übermitteln. Die User können über www.hartaberfair.de während der Sendung live mitreden und diskutieren. So ist "hart aber fair" immer erreichbar: Tel. 0800/5678-678, Fax 08005678-679, E-Mail hart-aber-fair@wdr.de.



OTS: ARD Das Erste newsroom: http://www.presseportal.de/nr/6694 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_6694.rss2



Pressekontakt: Redaktion: Markus Zeidler (WDR)



Pressekontakt: Dr. Lars Jacob Presse und Information Das Erste Tel.: 089/5900-42898 E-Mail: lars.jacob@DasErste.de