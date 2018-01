Die EU hat auf dem Balkan den Weg für andere Mächte freigemacht: China, Russland und die Türkei investieren in die Region. Ihr Einfluss wird weiter wachsen, wenn die Europäer nicht gegensteuern. Ein Kommentar.

Im Foyer des bulgarischen Nationaltheaters trifft man auf das Reiche der Mitte: "Dies ist ein Theater der Seidenstraße", ist auf einer Messingtafel eingraviert - sowohl in englischer Sprache, als auch in chinesischen Schriftzeichen. China fördert die Kultur auf dem Balkan. Vor allem aber investiert Peking schon seit einem Jahrzehnt massiv in die Infrastruktur. Spürbar wird das vor allem in Serbien. In Belgrad finanzierten chinesische Banken eine neue Donau-Brücke. Zwischen Belgrad und Budapest bauen Chinesen eine Eisenbahnverbindung zur Schnellstrecke aus.

Der Balkan ist das Armenhaus Europas. Chinesische Investitionen sind daher unbedingt willkommen. Die Kehrseite ist, dass mit dem wirtschaftlichen Engagement der politische Einfluss Chinas wächst. Und die Chinesen sind nicht allein: Auch Russland und die Türkei werden in der Region immer aktiver. Ausgerechnet der Balkan ist zur umworbensten Region Europas avanciert. Fremde Mächte sind dabei, den Europäern ihren eigenen Südosten abzuwerben.

Die EU ist daran nicht unschuldig. Sie hat den Balkan viele Jahre lang vernachlässigt. ...

