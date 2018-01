Frankfurt - Die Jahresveränderungsrate der Verbraucherpreise in UK dürfte im November ihren Zenit erreicht haben und wir erwarten für Dezember einen leichten Rückgang in der Headline-Rate, so die Analysten der DekaBank. Niedrigere Benzinpreise und Preisnachlässe der Einzelhändler im Weihnachtsgeschäft dürften den Preisdruck zum Ende des Jahres trotz steigender Nahrungsmittelpreise begrenzt haben.

Den vollständigen Artikel lesen ...