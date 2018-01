Fiat Chrysler verlagert einen Teil seiner Lkw-Produktion aus Mexiko in die USA. Dafür investiert der Konzern mehr als eine Milliarde Dollar in seinen Standort in Michigan. Rund 2500 Arbeitsplätze sollen neu entstehen.

Der Autokonzern Fiat Chrysler investiert im Zuge der Verlagerung eines Teils seiner Lkw-Produktion aus Mexiko über eine Milliarde Dollar im US-Bundesstaat Michigan. Durch den Schritt würden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...