Oberstdorf oder Aspen: Nach dem Weihnachtsurlaub wird in der Kantine verglichen, wer in Sachen Destination am meisten zu bieten hat. Herr K. verschweigt Ort und Grund seines Bänderrisses aber lieber.

Humpelnd aus den Weihnachtsferien zurückzukehren ist nicht ungewöhnlich für deutsche Winterurlauber. Im Gegenteil: Es unterstreicht die Bereitschaft zur sportiven Selbstoptimierung, was im Büro karrieretechnisch nur förderlich sein kann. Der Grund seiner eigenen Malaise ist Herrn K. dann allerdings doch derart peinlich, dass er erst mal schweigt. Die anderen haben einfach mehr zu bieten beim ersten Wiedersehen in der Kantine.

Koslowski zum Beispiel hat sich beim Skifahren im Zillertal links den Meniskus gequetscht. Man sieht zwar nichts, dafür stöhnt er umso lauter "Auauau... aaaaah", als er sich neben Herrn K. auf den Stuhl fallen lässt. "Willkommen im Club", lächelt Frau Stibbenbrook aus der Rechtsabteilung und erzählt über ihren Caesar Salad hinweg von ihrer "tibiofibularen Syndesmose" beim Langlaufen in Oberstdorf, was schon sehr eklig klingt. Also diese Syndesdingsbums, nicht Oberstdorf.

Herr K. war mal in Oberstdorf und fand es dort sehr nett, wenngleich die Allgäu-Metropole vielleicht nicht zu den schärfsten Hotspots im internationalen Destinations-Bingo ...

Den vollständigen Artikel lesen ...