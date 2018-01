"Fakten, Fakten, Fakten" - das verlangte Helmut Markwort vor einem Vierteljahrhundert vom neuen "Focus". Hinzu kam viel Nutzwert für den Leser. Die Strategie ging auf, aber es kommen unsichere Zeiten.

Als vor 25 Jahren ein zweites deutsches Nachrichtenmagazin neben dem "Spiegel" auf den Markt kam, haben nur wenige an einen Erfolg geglaubt. Doch der "Focus" übertraf schon nach kurzer Zeit alle Erwartungen. Die Auflage stieg bis Ende der 90er auf 824 000 Exemplare. Seitdem sinkt sie und hat sich inzwischen halbiert. Zeitschriften mit nachrichtlichem Profil haben es schwer im Internet-Zeitalter. Aber von Krise ist im Jubiläumsheft, das an diesem Samstag erscheint, keine Spur.

"Focus" ist nach wie vor eines der drei umsatzstärksten Magazine und wir sind unabhängiger vom Werbemarkt geworden", sagt der Chefredakteur Robert Schneider. "Es wird auf Dauer weniger Printprodukte geben. Und deshalb ist eine vertraute Medienmarke, auf die Leser sich verlassen können, so wichtig."

Von Anfang an orientierte sich der "Focus" am Nutzwert, punktete mit Gesundheitsthemen. Was bedeutet eine Gesetzesänderung für den Geldbeutel des Lesers? Wo sind die ...

