Mainz (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Nach dem Abschluss der Sondierungsgespräche zwischen CDU, CSU und SPD und der Einigung der drei Vorsitzenden, ihren Parteien die Aufnahme von offiziellen Koalitionsverhandlungen zu empfehlen, geht das Ringen um eine neue Regierung in die nächste Runde: SPD-Chef Martin Schulz muss nun seiner Parteibasis vermitteln, dass sie am 21. Januar 2018 für eine Neuauflage der ungeliebten Großen Koalition stimmen soll. Was sind seine Argumente? Was plant die mögliche neue GroKo bei den großen Themen Flüchtlinge, Gesundheits- und Finanzpolitik? Welche Ideen hat sie für Europa?



"Was nun, Herr Schulz" fragen am Freitag, 12. Januar 2018, ZDF-Chefredakteur Peter Frey und ZDF-Hauptstadtstudioleiterin Bettina Schausten. Das ZDF zeigt das Gespräch mit dem SPD-Vorsitzenden im Rahmen einer "ZDF spezial"-Sendung ab 19.25 Uhr.



http://wasnun.zdf.de



http://heute.de



http://twitter.com/ZDFpresse



http://twitter.com/zdfheute



http://facebook.com/ZDFheute



Ansprechpartner: Thomas Hagedorn, Telefon: 06131 - 70-13802; Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.de



Fotos aus der "Was nun, Herr Schulz?"-Sendung sind am 12. Januar 2018 ab 19.30 Uhr erhältlich über https://presseportal.zdf.de/presse/wasnun



OTS: ZDF newsroom: http://www.presseportal.de/nr/7840 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_7840.rss2



Pressekontakt: ZDF Presse und Information Telefon: +49-6131-70-12121