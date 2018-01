Für den Kryptowährungsmarkt konnte ab dem 7. Januar 2018 ein weiteres Allzeithoch verzeichnet werden. Nachdem das Jahr 2016 mit einer Marktkapitalisierung von nur 17,7 Milliarden US-Dollar abgeschlossen wurde, vereinen sich die fast 1.400 Kryptowährungen, die ab diesem Zeitpunkt investierbar sind, zu einer Marktkapitalisierung von fast 836 Milliarden US-Dollar. Was einst in der Gesamtmarktkapitalisierung für digitale Währungen wie eine unerreichbare Marke von 1 Billion US-Dollar schien, sieht jetzt machbar aus.



Wie du vielleicht erraten hast, hat die weltweit populärste Kryptowährung Bitcoin eine entscheidende Rolle dabei gespielt, alle virtuellen Währungen in die Höhe zu treiben. Bitcoin ist die digitale Währung, die von Händlern ...

Den vollständigen Artikel lesen ...