Bad Marienberg - Der Absatz von Schuldverschreibungen durch Ansässige im Euro-Wahrungsgebiet lag im November 2017 bei insgesamt 578,4 Mrd. Euro, so die Europäische Zentralbank in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der Pressemeldung:Bei Tilgungen in Höhe von 520,2 Mrd. Euro ergab sich ein Nettoabsatz von 58,2 Mrd. Euro. Die Jahresänderungsrate des Umlaufs an von Ansässigen im Euro-Währungsgebiet begebenen Schuldverschreibungen betrug im November 1,2% gegenüber 1,0% im Oktober.

