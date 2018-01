Wien - Die November-Absatzstatistik des Deutschen Fondsverbandes BVI wartet mit einer kleinen Überraschung auf, so die Experten von "FONDS professionell".Der erfolgsverwöhnte Vermögensverwalter Flossbach von Storch (FvS) habe Mittelabflüsse hinnehmen müssen - wenngleich nur geringer in Höhe von knapp 39 Millionen Euro. Damit habe sich die Kölner Gesellschaft gegen den Trend am Markt entwickelt, denn insgesamt seien offenen Publikumsfonds in dem betreffenden Zeitraum 7,8 Milliarden Euro zugeflossen, offenen Spezialfonds weitere 2,9 Milliarden Euro.

