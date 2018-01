Ende der Woche ist die jüngste Rallye am Deutschen Aktienmarkt schon wieder ausgebremst worden. Der starke Euro vermiest den exportorientierten Dax-Werten den Lauf. Obwohl es erst die zweite Börsenwoche war, gab es einige spannende Wendungen. Was in der nächsten Woche alles auf der Konjunktur-Agenda steht und welche Unternehmen die Fakten in Form von Quartalszahlen auf den Tisch legen, erfahren Sie in dieser Sendung. Kolleginnen-Tratsch am Freitag Nachmittag? - Von wegen! Franziska Schimke und Johanna Claar fassen für Sie das Börsengeschen zusammen und bereiten Sie auf die nächste Woche vor.