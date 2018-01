- Innovative "Second Skin"-Technologie gibt der Schönheitsindustrie neue Möglichkeiten an die Hand -

Shiseido Company, Limited (TOKYO:4911) ("Shiseido"), ein weltweit führendes Kosmetikunternehmen kündigte heute an, dass sein regionaler Hauptsitz und Zweigunternehmen Shiseido Americas Corporation ("Shiseido Americas") im Großen und Ganzen alle Vermögensanteile von Olivo Laboratories, LLC ("Olivo") übernommen hat. Olivo ist ein partnergestütztes Polaris Startup-Unternehmen mit Sitz in Massachusetts, das im dermatologischen Sektor mit einer unternehmenseigenen Biomaterial-Technologie Fortschritte erzielt, einschließlich seiner vollkommen neuartigen XPLTM* "Second Skin"-Technologie. Die Position des CEO hat der Polaris Partner Amy Schulman inne. Über die Transaktionsbedingungen wurde nichts bekannt.

*Vernetzte Polymer-Schicht

Der patentierte Ansatz von Olivo besteht aus einer atmungsfähigen, flexiblen und beinahe unsichtbaren, künstlichen Haut mit einer Reihe von Vorzügen, die bisher nicht mit herkömmlichen Kosmetika, geschweige denn in der kosmetischen Chirurgie erreichbar waren. Olivo wurde von renommierten Wissenschaftlern gegründet, darunter Dr. Robert Langer*, David H. Koch, Institutsprofessor am Massachusetts Institut of Technology, Dr. Rox Anderson, Head of the Wellman Center of Photomedicine am Massachusetts General Hospital und Dr. Dan Anderson, Lehrbeauftragter für chemisches Ingenieurwesen am Massachusetts Institute of Technology. Das Olivo Forschungs- und Entwicklungsteam wird im Rahmen der Transaktion in die Shiseido Americas-Organisation übergehen.

* Dr. Langer erhielt mehr als 220 Auszeichnungen, darunter den Charles Stark Draper Preis, die United States National Medal of Science, den Queen Elizabeth Prize for Engineering und den Kyoto-Preis 2014.

Diese Übernahme ist die aktuellste aus einer Reihe von Initiativen, die von Shiseido und dessen Global Innovation Center unterstützt wurden, um den weltweit präsenten Fußabdruck der Innovationen für Schönheit zu vergrößern. Die Kombination der innovativen Technologie von Olivo mit den Kapazitäten von Shiseido in der Forschung und Entwicklung bedeuten einen großen Schritt nach vorn im aufstrebenden Marktumfeld der "Korrektur der Hautformation".Sie ebnet den Weg für die Entwicklung von Produkten für eine sofortige und deutlich verbesserte Hautpflege und für Sonnenschutz.

Masahiko Uotani, President und CEO von Shiseido, sagte: "Unsere mit Olivo vereinbarte Transaktion ist ein spannender Schritt in unserem laufenden Bestreben, als Teil unserer mittel- und langfristigen VISION 2020-Strategie in globalem Rahmen völlig neue Kategorien von Schönheitsprodukten zu schaffen. Die bahnbrechende "Second Skin"-Technologie von Olivo wird sich als neuer Zweig in die bereits robusten, innovativen Geschäftsbereiche von Shiseido einreihen. Dazu zählen das Startup für Personalisierungstechnologie MATCHCo, das Unternehmen Giaran für Schönheitspflege, das mit künstlicher Intelligenz ausgestattet ist, und unsere eigene, von Shiseido entwickelte digitale Plattform OPTUNE für personalisierte Hautpflege. Wir freuen uns darauf, unsere neuen Kollegen von Olivo zu begrüßen und Dr. Langers Erfahrung nutzen zu können. Damit werden wir weiterhin die Schönheitsindustrie neu erfinden und neuartige Produkte entwickeln, die auf die ganz persönlichen Schönheitsideale jedes einzelnen unserer Kunden zugeschnitten sind."

Dr. Robert Langer, Mitbegründer von Olivo, stellte fest: "Mithilfe der Wissenschaft beseitigen und lösen wir Probleme. Wir konnten hier wirklich ein beherrschendes Problem lösen und eine Plattform mit neuartigen Biomaterialien schaffen. Shiseido bietet eine spannende Gelegenheit, diese Mission weiterhin fortzusetzen und die zahlreichen Fähigkeiten unserer XPL-Plattform weiterhin zu demonstrieren. Wir freuen uns auf die Zukunft und den Zeitpunkt, zu dem wir das volle Potential der XPL Second Skin über eine Reihe unterschiedlicher Anwendungen entfalten."

Amy Schulman, CEO von Olivo, stellte fest: "Wir freuen uns, mit Shiseido arbeiten zu können, einem Unternehmen, das über die Vision, Ressourcen und Talente verfügt, um als Pioniere in der Schönheitswissenschaft zu wirken und einen neuen Standard für die Hautpflege in der Schönheitsindustrie zu schaffen."

Marc Rey, President und CEO von Shiseido Americas, fügte hinzu: "Mit der raschen Evolution von Schönheitstechnologien wird es für Unternehmen wie die Shiseido Gruppe zunehmend wichtig, Angelegenheiten wie Innovation und Produktentwicklung von außen zu betrachten. In gemeinsamer Anstrengung der leitenden Kräfte in der wissenschaftlichen Forschung, beispielsweise von Dr. Langer und dem Olivo-Team, werden wir weiterhin den Kundenansprüchen gerecht werden und dabei die fortschrittlichsten Produktangebote aus der Wissenschaft und Schönheitsindustrie auf den Markt bringen."

Über Shiseido Company, Limited

Shiseido wurde 1872 als erstes pharmazeutisches Unternehmen im Stil der westlichen Welt in Japan gegründet. Das Unternehmen entwickelte sich schrittweise im Kosmetiksektor weiter und bot die fortschrittlichsten Technologien und ausgereiftesten ästhetischen Mittel an, die in der östlichen oder westlichen Welt erhältlich waren. Inzwischen steht der Name Shiseido, nun überall bekannt als hochrangiges Kosmetikunternehmen mit japanischen Wurzeln, für den weltweit höchsten Qualitätsstandard für Schönheitsprodukte. Shiseidos umfassende Auswahl von Hautpflege- und Makeup-Produkten sowie Parfüms enthält einen hochleistungsfähigen Abschnitt für die spezielle Hautpflege sowie eine Produktlinie für strahlendere Haut (Brightening). Shiseido bietet Produkte für professionelle Schönheitssalons und Friseure, für die Körperpflege, den Sonnenschutz sowie eine Produktreihe zur Hautpflege von Männern. Auch nach mehr als 140 Jahren im Geschäft sind die Marken der Shiseido-Gruppe unbedingt zeitgemäß und innovativ. Sie werden inzwischen in mehr als 120 Ländern verkauft. Weitere Informationen erhalten Sie unter http://group.shiseido.com/.

Über Olivo Laboratories, LLC

Olivo Laboratories wurde als Reaktion auf den nicht gedeckten Bedarf im dermatologischen Umfeld gegründet. Das Unternehmen bietet mit der Entwicklung von unternehmenseigenen Technologien zur Herstellung von Biomaterialien Lösungen für medizinische Hautprobleme. Seit 2015 strebt das Unternehmen als Ableger von "Living Proof" danach, mit perfekt konzipierten Produkten, die auf medizinische und kosmetische Hautprobleme ausgerichtet sind, Lösungen zu finden, die Maßstäbe setzen.

