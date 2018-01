Gestoppte bzw. gedrehte Serien: Gold Krugerrand 1/1 -0,47% auf 1134,4, davor 5 Tage im Plus (1,29% Zuwachs von 1125,3 auf 1139,8), Goldbarren (1000g, philoro) -0,47% auf 35568, davor 5 Tage im Plus (1,28% Zuwachs von 35285 auf 35737), Goldbarren (1oz, philoro) -0,46% auf 1127,6, davor 5 Tage im Plus (1,25% Zuwachs von 1118,8 auf 1132,8), Goldbarren (250g, philoro)-0,47% auf 8908, davor 5 Tage im Plus (1,28% Zuwachs von 8837 auf 8950), Goldbarren (100g, philoro) -0,47% auf 3580, davor 5 Tage im Plus (1,27% Zuwachs von 3552 auf 3597), Gold Maple Leaf 1/1 -0,48% auf 1130, davor 5 Tage im Plus (1,29% Zuwachs von 1120,9 auf 1135,4), Gold Känguru 1/1 -0,48% auf 1128,9, davor 5 Tage im Plus (1,29% Zuwachs von 1119,8 auf 1134,3), Gold Philharmoniker 1/1 -0,48% auf 1127,8, davor 5 Tage...

Den vollständigen Artikel lesen ...