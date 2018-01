Tunesien kommt auch sieben Jahre nach dem Sturz des damaligen Staatspräsidenten Ben Ali nicht zur Ruhe. Aufgebrachte Menschen demonstrieren gegen Preis- und Steuererhöhungen und werfen der Regierung Unterdrückung vor.

In Tunesien haben die Sicherheitskräfte am Freitag 150 weitere Demonstranten festgenommen, die gegen die Erhöhung der Preise und Steuern protestierten. Damit wurden in dieser Woche insgesamt fast 800 Demonstranten in Gewahrsam genommen. Auch für Sonntag hat die Opposition zu Protestkundgebungen aufgerufen. Dann jährt sich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...