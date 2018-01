Liebe Leser,

was bringt das Lesen von Artikeln auf Börsenblogs oder das Abonnieren von Börsen-Newslettern? Diese Frage stellen sich manche, durchaus kritisch gesinnte Anleger. Ich möchte Ihnen am Beispiel von Covestro aufzeigen, in welchem Maße Sie davon profitieren. Gestern habe ich in einem Artikel über Covestro ganz klar die Bildung eines aufsteigenden Dreiecks aufgezeigt, die Bedeutung dieser Trendformation dargestellt und den Ausbruch bei der Marke von 89 Euro avisiert, der kurz bevorstehen ... (Stefan Klotter)

