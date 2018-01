Zum ersten Mal in der Geschichte des konservativen Königreichs Saudi-Arabien schauen sich Frauen ein Fußballspiel im Stadion an. Das Land will sich langsam modernisieren. In den sozialen Netzwerken begrüßten Frauen den Schritt.

Zum ersten Mal in der Geschichte des konservativen Königreiches haben Frauen in Saudi-Arabien ein öffentliches Fußballspiel im Stadion besuchen dürfen. Lokale Medien zeigten Fotos, auf denen Frauen mit grün-weiß gestreiften Fanschals über langen schwarzen Mänteln auf der Tribüne in dem Stadion in Dschidda saßen. Die saudische Sportbehörde hatte zuvor bekannt gegeben, dass insgesamt drei Stadien für den Besuch von Familien vorbereitet worden seien.

Auf Videos, die kurz vor Anpfiff der Erstligapartie zwischen Al-Ahli und Al-Batin im Internet kursierten, ist zu sehen, dass das für mehr als 62.000 Fans ausgelegte König Abdullah-Stadion kaum besucht war. Erst im Laufe des Spiels ...

