Von Florian Faust

NEW YORK (Dow Jones)--Die Wall Street hat am Freitag nahtlos an die Allzeithochs des Vortages angeknüpft: Alle drei wichtigen Börsenindizes sprangen auf neue Rekordstände - auch der Kleinwerteindex Russell 2000 markierte ein frisches Allzeithoch. Selbst wenig inspirierende Quartalsausweise der beiden Großbanken JP Morgan und Wells Fargo hinderten den Markt ebensowenig am Anstieg wie steigende Zinsfantasien. "Der Anstieg ist nicht mehr fundamentaler Natur", sagte Investmentstratege Jason Browne von FundX Investment und sprach einfach von "Euphorie". "Wenn wir Rücksetzer sehen, halten wir nicht daran fest. Das Umfeld drängt Anleger dazu, bei Rücksetzern zu kaufen. Wird das ewig so bleiben? Natürlich nicht! Man muss hoffen, dass Investoren realistisch sind", mahnte Browne.

Der Dow-Jones-Index stieg um 0,9 Prozent auf 25.803 Punkte, S&P-500 und Nasdaq-Composite zeigten sich jeweils 0,7 Prozent höher. Umgesetzt wurden an der NYSE 873 (Donnerstag: 827) Millionen Aktien. 1.587 (2.292) Kursgewinnern standen 1.371 (684) -verlierer gegenüber, unverändert schlossen 109 (92) Titel. Das bevorstehende lange Wochenende mit dem Martin-Luther-King-Feiertag am Montag zeigte, wie groß die Euphorie zu sein schien. Denn häufig fahren Anleger ihre Risiken und damit ihre Aktienpositionen vor längeren Handelspausen zurück, weil sie während dieser nicht auf unvorhergesehene Ereignisse reagieren können. Doch ließen sich Anleger diesmal nicht vom langen Wochenende abschrecken.

Zinsspekulationen schießen ins Kraut

Während die US-Einzelhandelsumsatz im Dezember wie erwartet gestiegen waren, lieferten neue Inflationsdaten mehr Gesprächsstoff. Zwar stiegen die Verbraucherpreise insgesamt und moderat wie vorhergesehen im Dezember. Doch die wichtigere Kernrate ohne Preise für Nahrungsmittel und Energie kletterte deutlicher als prognostiziert und machte den höchsten Satz seit Januar 2017. Auf Jahressicht zog die US-Kernteuerung auf 1,8 (November: 1,7) Prozent an und näherte sich damit dem Zweiprozentziel der US-Notenbank. Die Analysten der BayernLB rechneten daraufhin für 2018 mit vier Zinserhöhungen, die Federal Reserve bislang nur mit drei.

Trotz der Zinsfantasien zeigte sich der Dollar zum Euro schwach. Die Gemeinschaftswährung war am Vormittag über die Marke von 1,21 Dollar und damit auf ein Dreijahreshoch gestiegen, nachdem sich in Deutschland die Parteien CDU/CSU und SPD in ihren Sondierungsgesprächen auf Koalitionsverhandlungen geeinigt hatten. Schon am Vortag hatte der Euro Auftrieb vom Protokoll der jüngsten EZB-Sitzung erhalten, aus dem falkenhafte Töne herauszuhören waren. Der Euro wurde zuletzt bei 1,2190 Dollar gehandelt nach Wechselkursen um 1,2038 am Vorabend. Auch der ICE-Dollarindex verlor 0,8 Prozent, auch der breiter gefasste WSJ-Dollarindex zeigten sich mit Abgaben.

Renditen steigen mit Zinsfantasien

Etwas stärker fiel die Reaktion auf die Inflationsdaten zunächst am Rentenmarkt aus. Dort fielen die Notierungen zunächst mit den Zinserhöhungsfantasien recht deutlich, anschließend erholten sich die Kurse aber wieder. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen stieg im späten Handel um einen Basispunkt auf 2,55 Prozent. Am kurzen Ende des Marktes kletterten die Renditen deutlicher, die Rendite zweijähriger US-Titel stieg erstmals seit der Finanzkrise 2008 über die Marke von 2,0 Prozent.

Der schwächere Dollar und die anziehende Inflation hievten den Goldpreis auf ein neues Viermonatshoch. Die Feinunze verteuerte sich im späten Geschäft um 1,2 Prozent auf 1.338 Dollar. Steigende Inflationsraten sind ein zweischneidiges Schwert für das Edelmetall. Einerseits steigert Geldentwertung die Attraktivität von Gold, andererseits könnten Zinsfantasien aber auch belasten. Anleger glaubten hier offensichtlich nicht an eine härtere Gangart der Fed. Gold verbuchte mit einem Plus von rund 1,0 Prozent den fünften Wochenaufschlag in Folge.

Die Ölpreise drehten im Verlauf ins Plus - auch sie wurden von der Dollarschwäche gestützt. Zudem halfen die steigende Konjunkturzuversicht. Weder konnten geringere Ölimporte nach China, noch eine steigende Anzahl in den USA aktiver Ölförderanlagen die Preise dauerhaft drücken. Zudem verlängerte die US-Regierung die Sanktionsaussetzung gemäß des Nuklearabkommens mit dem Iran für mehrere Monate, so dass kurzfristig nicht mit einem geringeren Ölangebot aus dem Iran zu rechnen ist. Allerdings gab es Berichte, wonach die Golf-Staaten ihren Ölausstoß im ersten Quartal unter das Vorjahresniveau drücken wollen. Das Barrel US-Leichtöl der Sorte WTI verteuerte sich um 0,8 Prozent auf 64,30 Dollar, Brentöl um 0,9 Prozent auf 69,87 Dollar.

Black Rock verbucht Rekordzuflüsse

Am Aktienmarkt standen Geschäftsausweise im Bankensektor im Blick: Das Schlussquartal von JP Morgan ist von der US-Steuerreform belastet worden. Das Nettoergebnis brach deshalb um 37 Prozent ein und verfehlte die Erwartungen. Ohne den Steuereffekt hätten die Gewinnkennziffern die Markterwartungen im Großen und Ganzen getroffen. Die Aktie stieg um 1,7 Prozent, denn die Bank war zuversichtlich, künftig von der niedrigeren Steuerlast zu profitieren.

Anleger taten sich schwer, die Geschäftszahlen der US-Bank Wells Fargo einzuordnen. Je nach Lesart wurden die Gewinnprognosen übertroffen oder auch verfehlt. Der Finanzkonzern hatte im vierten Quartal aber auf alle Fälle mit steigenden Kosten zu kämpfen gehabt. Zudem geriet die Bank beim Investmentgeschäft weiter ins Hintertreffen gegenüber den Wettbewerbern. Der Wert büßte 0,7 Prozent ein.

Facebook fielen um 4,5 Prozent und verbuchten den höchsten Tagesverlust seit September. CEO Mark Zuckerberg hatte angekündigt, dass das soziale Netzwerk künftig persönlichen Eintragungen von Familienmitgliedern und Freunden Vorrang vor geschäftlichen oder Nachrichten-Posts einräumen wird, auch wenn dies den Gewinn des Unternehmens schmälern werde. Stifel Nicolaus stuft die Aktie auf "Halten" ab.

Für die Aktien des Vermögensverwalters Black Rock ging es um 3,3 Prozent nach oben. Die Gesellschaft hatte nach eigenen Angaben Rekordzuflüsse verbucht. GameStop brachen um 11 Prozent ein. Die Einzelhandelskette für Computerspiele verbuchte zwar einen deutlichen Umsatzanstieg in der Weihnachtszeit, allerdings kündigte das Unternehmen zugleich Abschreibungen von 350 Millionen bis 400 Millionen Dollar an.

Die Aktie der Einzelhandelskette Lowe's legte um 5,3 Prozent zu. Laut einem Bericht hat der aktivistische Investor D.E. Shaw & Co eine Beteiligung an dem Baumarktbetreiber aufgebaut. Bloomberg zitierte eingeweihte Kreise, wonach D.E. Shaw Änderungen bei dem Unternehmen anschieben wolle.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 25.803,19 0,89 228,46 4,39 S&P-500 2.786,24 0,68 18,68 4,21 Nasdaq-Comp. 7.261,06 0,68 49,29 5,18 Nasdaq-100 6.758,54 0,75 50,05 5,66 US-Anleihen Laufzeit Akt. Rendite Bp zu Vortag Rendite Vortag +/-Bp YTD 2 Jahre 2,01 4,2 1,96 80,4 5 Jahre 2,35 2,7 2,32 42,4 7 Jahre 2,47 1,1 2,46 22,7 10 Jahre 2,55 1,1 2,54 10,4 30 Jahre 2,85 -1,3 2,87 -21,2 DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8:13 Do, 17.10 % YTD EUR/USD 1,2206 +1,24% 1,2057 1,2044 +1,6% EUR/JPY 135,46 +0,94% 134,20 134,15 +0,1% EUR/CHF 1,1807 +0,39% 1,1761 1,1739 +0,8% EUR/GBP 0,8885 -0,13% 0,8897 1,1243 -0,1% USD/JPY 110,95 -0,31% 111,29 111,39 -1,5% GBP/USD 1,3741 +1,38% 1,3553 1,3541 +1,7% Bitcoin BTC/USD 13.777,12 +2,47% 13.736,51 14.058,30 -4,08 ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 64,40 63,8 +0,9% 0,60 +6,6% Brent/ICE 69,81 69,26 +0,8% 0,55 +4,8% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.338,67 1.322,45 +1,2% +16,22 +2,8% Silber (Spot) 17,26 16,99 +1,6% +0,27 +1,9% Platin (Spot) 995,55 986,00 +1,0% +9,55 +7,1% Kupfer-Future 3,21 3,22 -0,3% -0,01 -2,4% ===

